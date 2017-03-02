Engellerini sabun ve galoş üreterek aşıyorlar

Van'da açılan kursta sabun ve galoş üretimi yapan işitme engelli kadınlar, bu sayede hem meslek öğreniyor hem de sosyal yaşama katılıyor.

Van'da açılan kursta sabun ve galoş üretimi yapan işitme engelli kadınlar, bu sayede hem sosyal yaşama katılıyor hem de meslek öğreniyor.



İşitme Engelliler ve Aileleri Derneğince "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Programı" kapsamında "Engelli Kadınların İstihdam Edebilirlikleri İçin Eğitim ve Farkındalık Projesi" hayata geçirildi.



Bu çerçevede açılan ve uzman öğreticilerin görev yaptığı kursta galoş ve sabun üreten işitme engelli 50 kadının becerilerini artırması ve ekonomik hayata katılmaları amaçlanıyor.



Dernek Başkanı Filiz Yörükoğlu, yaptığı açıklamada, işitme engelli kadınlara önce okuma yazma, daha sonra işaret dili eğitimi verdiklerini söyledi.



Bu eğitimlerin ardından kadınların üretim aşamasına geçtiğini anlatan Yörükoğlu, şöyle konuştu:



"Atölyede kurduğumuz makinelerde engelli kadınlarımıza galoş ve sabun üretimiyle ilgili tüm bilgileri kazandırıyoruz. Bu eğitimlerin ardından engellilerimizin evlerine birer makine kurarak üretime devam etmelerini sağlayacağız. Üretilen galoşların pazarlanmasını da sağlayarak ekonomik kazanç elde etmelerini amaçlıyoruz."



"SOSYAL HAYATA DAHİL OLACAKLAR"



Engelli kadınların genellikle iş yaşamının dışında tutulduğuna dikkati çeken Yörükoğlu, "Bu çalışmadan sonra engelli kadınlarımız sosyal hayata dahil olacak. Buraya gelmeleri onlar için büyük avantaj oldu. Engellilerin problemlerini yakından takip ediyoruz. Onlar merhamet istemiyor, eşit haklara sahip olmak istiyor. Bu anlamda atölyede sosyalleşme imkanı da buldular. Burası onların ikinci evi oldu." ifadelerini kullandı.



İşitme engelli İlknur Yiğit de atölyede öğrendikleri teorik bilgileri uyguladıklarını, kurs sonrası galoş üretimini sürdürerek ekonomik kazanç elde etmeyi planladığını dile getirdi.



İşitme engelli Rojda Okutaç da atölyedeki eğitimler sayesinde hem işaret dili hem de galoş üretimini öğrenme fırsatı bulduğunu kaydetti.