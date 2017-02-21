Engelleri ortadan kaldıran hastane

Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca engelliler için belirlenen standartların yüzde 90'ını yerine getirdiği için bu alanda Türkiye'deki en iyi hastane seçildi.

Erzincan'da, Sağlık Bakanlığınca engelliler için belirlenen standartların yüzde 90'ını yerine getirdiği için bu alanda Türkiye'deki en iyi hastane seçilen Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, adeta engelleri ortadan kaldırıp hastalarına şifa dağıtıyor.



ENGELLERİ ORTADAN KALDIRAN HASTANE



Kentteki Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığının engelliler için yapılması amacıyla belirlediği "engelsiz yaşam" alanlarını oluşturmak için bir süre önce çalışma başlattı.



Bakanlığın ortaya koyduğu 100 kriterin hastanede uygulanması için sürdürülen çalışmalarda, engelliler için otopark, engelli rampaları, hissedilebilir yüzey işaretlerinin yanı sıra acil girişlerinde oluşturulan engelli yardım çağrı butonları, akülü araç şarj üniteleri oluşturuldu.



İşaret dili eğitimi de verilen hastanede engelliler için yapılan çalışmalar sonucu Bakanlığın belirlediği kriterlerin yüzde 90'ı gerçekleştirildi.



Hastane, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Temel Sağlık İstatistikleri Modülü'nde 90 puan alarak geçen yıl Türkiye'de bu kriterlere en yakın uygulama yapan hastane seçildi.



Hastanenin Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Fatih Özçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede engelsiz bir yaşam sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Hastanede her alanda engelliler için daha rahat erişimi sağlamaya çalıştıklarını belirten Özçiçek, "Hastanemizde engellilerin rahat erişimi için otopark, poliklinik girişlerinde engelli rampaları ve hissedilebilir yüzey işaretleri yaptık. Acil girişlerinde oluşturulan yardım çağrı butonları ile engellilerin hastaneye rahat erişimini sağlamak istedik. dedi.



"TÜRKİYE'DE 80 PUANI GEÇEN SADECE 3 İL BULUNUYOR"



Özçiçek, engelliler için Bakanlığın belirlediği kriterleri Türkiye'de en iyi yerine getiren hastanenin Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Engelsiz yaşam için yapılan her bir çalışma, ayrı ayrı puanlamaya tabi tutuluyor. Sağlık Bakanlığınca belirlenen engelsiz yaşam alanı için gereken şartların yüzde 90'ını yerine getiren hastanemiz 90 puan alarak Türkiye'de birinci olmuştur. Türkiye'de 80 puanı geçen sadece üç il bulunuyor. Tabii sadece bunları kurmakla olmuyor. Bunların etkin ve verimli kullanılması için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz."



Hastanenin Hasta Hizmetleri Sağlık ve Otelcilik Müdür Yardımcısı İsa Ateş de işitme engelliler için bu tür hastalarla işaret diliyle iletişim kuran eğitimli personellerinin olduğunu vurguladı.



Personellerinin aldığı işaret dili eğitimi ile işitme engelli hastalarıyla kolay iletişim kurduğunu vurgulayan Ateş, bu durumun hastalar tarafından da mutlulukla karşılandığını söyledi.



"BİZİM İÇİN BURADA BÜTÜN ENGELLERİ KALDIRMIŞLAR"



Engelli hasta Ayşe Yalçın da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Hastanede engelliler için birçok kolaylıklar olduğunu anlatan Yalçın, "Hastanede, rahatça hareket edebiliyoruz. Bize yardımcı oluyorlar. Bizim için burada bütün engelleri kaldırmışlar. Gönül rahatlığı ile gelip burada tedavimizi olabiliyoruz." diye konuştu.