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22 Mart 2017 16:28 | Son Güncelleme: 22 Mart 2017 17:35

Engeller 'WhatsApp' ihbarıyla kalkıyor

Eskişehir'de engelli rampalarına park eden araçlar, WhatsApp grubunda fotoğrafı paylaşıldıktan sonra bulunduğu yerden çektiriliyor ve sahiplerine ceza kesiliyor.

Engeller 'WhatsApp' ihbarıyla kalkıyor

Eskişehir'de engelli rampalarına park eden araçlar, WhatsApp ihbarıyla bulundukları yerden çektiriliyor ve sahiplerine ceza uygulanıyor.

Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaretinde ortaya çıkan fikir, bugün kentte çok sayıda engellinin kaldırımlarda rahatça yol almasını sağlıyor.

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Engelli rampalarına park edilen araçlar ya da bırakılan malzemeler, vatandaşlar tarafından fotoğraflanıp "Polis engelli el ele WhatsApp hattı" üzerinden ihbar ediliyor.

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İhbar üzerine harekete geçen trafik komuta kontrol merkezinde görevli memurlar, birkaç dakika içinde engelli şahsın bulunduğu yere ekip yönlendiriyor.

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Olay yerine çağrılan çekici ile kaldırılan araçlar, engelliler için engel teşkil etmekten uzaklaştırılmış oluyor.

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Ayrıca engelli park yerine ya da kaldırımlarda engelli rampalarına park edenlere 95 lira ceza uygulanıyor.

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Kentte yaşayan engelli bireylerin ulaşımlarını rahatlatan uygulama, vatandaşların takdirini topluyor.

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  • vatandaşın biri - Sadece eskişehir de değil tüm yurtta uygulanması lazım

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