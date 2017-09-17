"Enflasyonun sorumlusu çiftçi değil"

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Sanki fiyat artışlarının sorumlusu çiftçimizmiş gibi gerçekle ilgisi olmayan açıklamalar bizi rencide ediyor" dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyat artışlarının sorumlusunun çiftçi kesimiymiş gibi gösterilmesinin kendilerini rencide ettiğini belirterek, "Son 10 yılda çiftçimizin ürettiği 166 üründen 99'undaki fiyat artışı enflasyonun altındadır." ifadesini kullandı.



Bayraktar, yazılı açıklamasında, 2006-2016 döneminde enflasyonun, yıllık ortalamalar karşılaştırıldığında tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) yüzde 118,12 artarken, tarım üretici fiyatlarında (Tarım ÜFE) artışın 12,04 puan daha düşük gerçekleşerek yüzde 106,08'de kaldığını kaydetti.



Fiyat artışlarının sorumlusu çiftçilermiş gibi, gerçekle ilgisi olmayan açıklamaların kendilerini rencide ettiğine dikkati çeken Bayraktar, "Son 10 yılda çiftçimizin ürettiği 166 üründen 99'undaki fiyat artışı enflasyonun altındadır." değerlendirmesinde bulundu.