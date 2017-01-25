Enflasyon sepetinden 6 madde çıkarıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Vekili Aktaş, "2017 TÜFE sepetinden 6 madde çıkarıldı, 3 madde eklendi." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Vekili Mehmet Aktaş, "2017 TÜFE sepetinden 6 madde çıkarıldı, 3 madde eklendi. Stor perde, derin dondurucu, test kitabı eklendi, düz cam, pamuklu bebek çorabı, paket pamuk, madlen çikolata, uydu alıcısı ve taze bamya çıkarıldı." dedi.



Aktaş, "2017 TÜFE'de kullanılacak ağırlıklarda düzenleme yaptık. Ana harcama gruplarında yer alan gıda ve alkolsüz içecekler grubunun ağırlığı 23,68'den 21,77'ye düşürüldü. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunun ağırlığı 15,93'ten 14,85'e, giyim ve ayakkabı grubunun ağırlığı da 7,43'ten 7,33'e çekildi." diye konuştu.