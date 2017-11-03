Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,71 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 17,28 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 10,37, yurt içi üretici fiyatları yüzde 14,47 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,08, Yİ-ÜFE 1,71 artış gösterdi.



TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,90 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2016'ya göre yüzde 11,66, ekim ayına kıyasla da yüzde 17,28 arttı.



Ana harcama grupları itibarıyla ekimde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,51 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, ev eşyasında yüzde 2,96, ulaştırmada yüzde 2,61, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,97 ve konutta yüzde 0,94 artış kaydedildi.



Ekimde endekste aylık bazda en fazla düşüş yüzde 1,75 ile eğlence ve kültürde gerçekleşti. Düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,01 ile haberleşme oldu.



TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 16,79 ile ulaştırma grubunda görüldü. Bu grubu, gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 12,74), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 12,63), sağlık (yüzde 12,21) ve ev eşyası (yüzde 11,65) izledi.



Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 51'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 298'inin ortalama fiyatlarında artış, 65'inin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.



Ekimde, sanayideki dört sektörün eylül ayına göre değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,11, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 2,1, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,68, su sektöründe yüzde 0,35 artış olarak gerçekleşti.



Geçen ay eylüle göre en fazla artış gösteren alt sektörler; yüzde 10,15 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 7,63 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,54 ile ana metaller oldu. Buna karşılık aynı ayda gıda ürünleri yüzde 0,48 ve temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 0,01 geriledi.



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ekimde aylık en fazla artış enerji mallarında, yıllık en fazla artış ise ara mallarında gerçekleşti.



FİYATLAR EN ÇOK GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KİLİS'TE ARTTI



Türkiye'de, ekimde yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 13,32 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" oldu.



İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde en yüksek artış, aylık bazda yüzde 2,77 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 10,68 ile "Konya, Karaman" bölgesinde ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 11,99 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesinde gerçekleşti.



Geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,32 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde kaydedildi. Bunu yüzde 13,25 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" bölgesi izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,96 ile "Ankara" bölgesinde oldu. Ankara bölgesini, yüzde 11,25 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" takip etti.







