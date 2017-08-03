Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,45 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,45 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,44, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,94 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,15, Yİ-ÜFE'de 0,72 artış gösterdi.



TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 8,60, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 15,45 arttı.







EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA



Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,75 ile lokanta ve oteller grubunda görülürken, eğlence ve kültürde yüzde 1,36, ulaştırmada yüzde 1,13, eğitimde yüzde 1,05 ve ev eşyasında yüzde 0,63 artış kaydedildi.



Temmuzda endekste aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,51 ile giyim ve ayakkabı olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerde de yüzde 0,71 gerileme görüldü.



YILLIK DEĞİŞİMLER



TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 15,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 14,14 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 11,89 ile sağlık, yüzde 11,22 ile eğlence ve kültür, yüzde 10,84 ile lokanta ve oteller izledi.



Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 63'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 271'inin ortalama fiyatlarında artış, 80'inin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



