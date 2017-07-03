Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 0,27 azalırken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,07 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,87 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,36, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,98 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,27 gerilerken, Yİ-ÜFE'de 0,07 artış gösterdi.



TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,90 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 14,87 arttı.



HAZİRAN AYININ ZAM ŞAMPİYONU YURT İÇİ TURLAR



Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 28,14 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda oldu.



Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlardaki fiyat artışını yüzde 10,59 ile salatalık izledi.



Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,91 ile sivri biber, yüzde 9,87 ile elma, yüzde 8,52 ile limon, yüzde 7,18 ile patlıcan, yüzde 6,98 ile koyun eti, yüzde 6,86 ile kabak ve yüzde 5,87 ile tavuk eti dikkati çekti.



EN ÇOK DOMATES UCUZLADI



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 41,93 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 25 ile PTT koli gönderme ücreti, yüzde 10,92 ile patates, yüzde 8,34 ile taze fasulye, yüzde 8,30 ile yumurta, yüzde 7,11 ile kadın ceketi, yüzde 5,34 ile muz, yüzde 4,34 ile erkek eşofmanı ve yüzde 4,31 ile cep telefonu ekipmanları izledi.



TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:





Madde Değişim (Yüzde) Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar 28,14 Salatalık



10,59 Sivri biber



9,91 Elma



9,87 Limon



8,52 Patlıcan



7,18 Koyun eti



6,98 Kabak



6,86 Tavuk eti



5,87 Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar



5,73 Şehirlerarası otobüs ücreti



4,01 Dana eti



3,62 Hazır kahve



3,44 Ampul



2,63 Saç bakım ürünleri



2,53 Parfümler



2,40 Pideler



1,98 Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları



1,97 Yastık



1,96 Özel lise ücreti



1,78



Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:



