Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 1,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,04 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta yüzde 1,02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,04 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 8,21, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,89 arttı.



TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,29 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 6,38, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 16,09 arttı.



EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA



Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,99 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.



TÜFE'de, martta bir önceki aya göre yüzde 1,02, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 4,34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,21 artış oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla martta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,99 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,93, sağlıkta yüzde 1,88, eğlence ve kültürde yüzde 1,55 ve ev eşyasında yüzde 1 artış gerçekleşti.



Martta alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık değişim gerçekleşmedi. Ana harcama grupları itibarıyla bu yılın mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.



YILLIK DEĞİŞİMLER



TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 21,71 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 17,69 ile ulaştırma, yüzde 13,28 ile sağlık, yüzde 12,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 12,51 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.



Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 42'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 282'sinin ortalama fiyatlarında artış, 90'ının ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:



