Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,26 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,26 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,13, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,36 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 7,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 5,87 arttı.



TÜFE, şubatta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,13 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 5,29, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 15,36 arttı.



Ana harcama grupları itibarıyla şubatta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,82 ile ulaştırma grubunda görülürken, sağlıkta yüzde 2,17, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,38, konutta yüzde 1,18, eğlence ve kültürde yüzde 0,89 artış kaydedildi.



Şubatta aylık bazda endekste yer alan gruplarda en fazla düşüş yüzde 3,35 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.



YILLIK DEĞİŞİMLER



TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 21,72 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 17,96 ile ulaştırma, yüzde 12,82 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,53 ile sağlık, yüzde 9,33 ile eğitim izledi.



Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 40'ının ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270'inin ortalama fiyatlarında artış, 104'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



ŞUBAT AYININ ZAM ŞAMPİYONU MANDALİNA



Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 27,52 ile mandalinada oldu. Mandalinayı yüzde 23,29 ile nar, yüzde 10,69 ile limon izledi.



Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,23 ile salatalık, yüzde 9,59 ile tuvalet kağıdı, yüzde 9,47 ile kalem, yüzde 7,47 ile portakal, yüzde 7,24 ile kahvaltılık tereyağı, yüzde 6,74 ile sabun, yüzde 6,04 ile resim boyaları, yüzde 5,87 ile LPG dolum ücreti dikkatİ çekti.



EN ÇOK DOMATES UCUZLADI



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 22,3 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 21,11 ile karnabahar, yüzde 18,04 ile patlıcan, yüzde 12,73 ile kabak, yüzde 11,49 ile umreye gidiş ücreti, yüzde 9,59 ile kadın botu, yüzde 9,31 ile kadın kabanı, yüzde 9,26 ile genç odası takımı, yüzde 8,91 ile çocuk kazağı izledi.



TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:



