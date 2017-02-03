Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7,76, yurt içi üretici fiyatları yüzde 4,96 arttı.

TÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,22 yükseldi. Yİ-ÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 3,98, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 13,69 arttı.



ZAM ŞAMPİYONU KABAK



Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı, yüzde 92,71 ile kabakta oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kabaktaki fiyat artışını, yüzde 79,37 ile patlıcan, yüzde 74,34 ile salatalık izledi.



Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 63,78 ile sivri biber, yüzde 57,57 ile domates, yüzde 47,37 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 33,83 ile karnabahar, yüzde 29,9 ile mandalina, yüzde 28,31 ile marul, yüzde 23,57 ile pırasa, yüzde 23,01 ile limon yer aldı.



EN ÇOK KADIN CEKEDİ UCUZLADI



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,8 ile kadın ceketinde gerçekleşti. Bunu yüzde 13,3 ile erkek kazağı, yüzde 12,83 ile erkek için yünlü kaban, yüzde 12,11 ile kadın hırkası, yüzde 11,91 ile çocuk kazağı, yüzde 11,62 ile elbise, yüzde 11,57 ile çocuk anorak kaban, yüzde 10,99 ile kadın gömleği, yüzde 10,97 ile yumurta izledi.



TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:



