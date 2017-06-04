Enes Kanter'in babası Tekirdağ'da

FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de Tekirdağ'a getirildi.

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 36'ya yükseldi.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 10 kişi daha yakaladı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükseldi.



Bu arada soruşturma kapsamında Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.







Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.