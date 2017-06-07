Enes Kanter'in babası serbest bırakıldı

Basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'nn (FETÖ/PDY) "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan ve aralarında Prof. Dr. Mehmet Kanter'in de bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Kanter çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.