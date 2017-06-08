Enerjimizi zirveye oynayacak Trabzonspor için harcıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal, Trabzonspor'un yönetimi, camiası, taraftarları ve medyasıyla bir olup hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışacağını bildirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonpor dergisindeki yazısında, geride kalan sezon içerisinde karakter, mücadele ve takımdaşlık anlamında iki farklı takımın sahada olduğunu belirtti.



İstedikleri, özlemini çektikleri Trabzonspor'a şu an çok daha yakın olduklarını vurgulayan Yanal, "Bizler aslında bunun neden böyle olduğunu, bu sürecin gerekçelerini birçok kez alt alta sıraladık. Başkanımız Muharrem Usta tarafından da defalarca dile getirildi. Anlaşılamadığımız durumlar da oldu kimi zaman ama sonunda geldiğimiz nokta, Trabzonspor'un hedeflerine yakışır, oynayacağı hedeflerde güven verecek bir pozisyondur." ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adam, gelinen noktada bu ortamı hazırlarken Başkan Usta ile yönetim kurulunun duruş ve tutumlarıyla aslan payını hak ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Enerjimizi zirveye ve tüm hedeflere oynayabilecek, bunu uzun sürdürebilecek Trabzonspor için harcıyoruz. Trabzonspor, zorluklarla, takım olma mücadelesi ile geçen bu sezonun sonrasında yönetimi, camiası, taraftarları ve medyasıyla bir olup hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışacaktır."