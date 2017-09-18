Enerji ve madencilikte ağustosta 88 şirket kuruldu

Ağustosta enerji ve madencilik sektörlerinde 88 şirket ve 23 gerçek kişi ticari işletme faaliyete geçti.

Enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet göstermek üzere ağustosta 111 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, Türkiye'de toplam 9 bin 925 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 2 bin 598 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.



Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 42 şirket, madencilik ve taş ocakçılığında ise 46 şirket faaliyete geçti.



Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 16, madencilik ve taş ocakçılığında 7 olarak gerçekleşti.



Böylece ağustosta enerji ve madencilik alanında toplam 111 şirket ve gerçek kişi ticari işletme faaliyete girdi. Söz konusu alanlarda temmuzda 102 şirket ve gerçek ticari işletmesi kurulmuştu.



KAPANAN ŞİRKETLER



Türkiye'de ağustosta söz konusu sektörlerde 61 şirket ve gerçek kişi ticari işletme kapandı.



Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe 50 şirket, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 8 şirket faaliyetlerine son verdi.



Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 2, madencilik ve taş ocakçılığında 1 olarak gerçekleşti.



Söz konusu alanlarda temmuzda 51 şirket ve gerçek kişi ticari işletme kapanmıştı.