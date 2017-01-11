Son Dakika!
11 Ocak 2017 09:49 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2017 09:51

Endonezya'nın ada sayısı arttı

Endonezya, ada sayısını 14 bin 752 olarak güncelledi.

Endonezya'nın ada sayısı arttı

Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığından üst düzey yetkili Brahmantya Satyamurti Poerwadi, geçen yıl sonunda Endonezya'yı oluşturan ada sayısının 14 bin 752 olarak güncellendiğini ve söz konusu rakamın bakanlık tarafından resmileştirildiğini söyledi.

Poerwadi, adaların resmen tanınmasının ülke egemenliğini korumak ve güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, ada sayısındaki güncelleme için Birleşmiş Milletler Coğrafi Adlar Uzmanlar Grubuna (UNGEGN) başvuru yapacak.

UNGEGN'nin 2012 kayıtlarına göre, Endonezya'da resmen 13 bin 466 ada bulunuyor.

Etiketler: ada sayısıendonezya


0Yorum Yap