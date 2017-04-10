Endonezya’dan BM’ye Suriye çağrısı

Endonezya, BM'den Suriye sorununu çözmesini istedi.

Endonezya, Birleşmiş Milletler’e (BM) Suriye krizini çözmesi için çağrıda bulundu.



Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Nasir, Suriye’nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesinde kimyasal silah kullanılmasının etkisi dahil, bölgedeki ihtilafın yakın dönemde çözüme kavuşturulması konusunda BM’ye çağrı yaptı.



İdlib’de düzenlenen kimyasal saldırıyı kınayan Nasir, Endonezya hükümetinin Suriye krizinin çözümü için müzakere yolunu ve kapsamlı bir siyasi süreci teşvik ettiğini söyledi.



Nasir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından destek almayan ABD’nin, Suriye rejimine ait hava üssüne yaptığı füze saldırısı dahil olmak üzere herhangi bir biçimde tek taraflı eylemi desteklemediklerini bildirdi.



Suriye krizinde çatışanlar arasında taraf tutmadıklarını belirten Nasir, BM nezdinde Suriye’ye ilişkin insani durum ve çözümler noktasında teşvik edici kararların yanında yer aldıklarını ifade etti.