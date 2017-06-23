Endonezya'da ramazanın son teravih namazı kılındı

Endonezyalı Müslümanlar, ramazanın son teravih namazını kıldı.

Endonezyalı Müslümanlar, ramazanın son teravih namazını kıldı.



Dünyanın en yoğun Müslüman toplumuna sahip Endonezya genelinde camiler, ramazanın son teravih namazını kılmak isteyenlerle doldu.



Başkent Cakarta'daki camilerde ise diğer kentlere bayram ziyaretlerine gidilmesi nedeniyle cemaat yoğunluğu azaldı.



Cemaate verilen vaazlarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Getirilen salavat ve zikirler, cami ses sistemlerinden dışarıya verildi.