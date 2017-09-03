Endonezya'da Myanmar Büyükelçiliğine saldırı

Myanmar’ın Cakarta Büyükelçiliği binasına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Jakartapost’da yer alan habere göre, Endonezya başkenti Cakarta'da hizmet veren Myanmar Büyükelçiliği binasına molotofkokteyli atılması sonucu küçük çaplı yangın çıktı.



Cakarta Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, yaptığı açıklamada, "Bugün, Myanmar’ın Cakarta Büyükelçiliği önünde duran bir araçtan binaya doğru molotofkokteyli ile bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası küçük çaplı bir yangın meydana gelirken yaralanan olmadı." ifadelerini kullandı.



Myanmar’da artan gerilimler nedeniyle saldırının gerçekleşme ihtimali olduğunu söyleyen Yuwono, güvenlik önlemlerinin arttırıldığını ve saldırganları tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.



Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıları nedeniyle dün Myanmar’ın Cakarta Büyükelçiliği binası önünde, bugün de kent merkezinde protestolar düzenlenmişti.





