Endonezya'da artçı sarsıntılar sürüyor

Endonezya'nın Açe eyaletinde meydana gelen deprem nedeniyle 43 bin kişi evsiz kaldı.

Yerel basında çıkan haberlerde, geçen hafta Açe eyaletine bağlı Sumatra Adası'nda Pidie Jaya'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 43 bin kişi evinden oldu.



Depremin en fazla Açe'nin Pante Raja, Bandar Dua, Bandar Baru, Dönem Buya, Tringgadeng, Meureudu, Bandar Baru ve Alee Glee ilçelerinde yıkıma yol açtığı, bölgede 45 yardım çadırı kurulduğu, depremzedelere tıbbı malzeme ve gıda sağlandığı belirtildi.



Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Açe'deki depremde 102 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı da bölgede 69 artçı sarsıntının kaydedildiğini duyurdu.



Ülke genelinde depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı.



Hint Okyanusu'nda 2004'te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami Endonezya başta olmak üzere 14 ülkede yıkım ve ölümlere neden olmuş, yaklaşık 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. Depremden en fazla etkilenen bölge Açe olmuştu.

Kaynak: AA