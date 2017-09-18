Endonezya sessiz kalmayacak

Endonezya, çeşitli ülkelerde Müslümanların yaşadığı sorunlar karşısında sessiz kalmayacak ve çözüm arayacak.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Endonezya’nın çeşitli ülkelerde Müslümanların yaşadığı sorunlar karşısında sessiz kalmayacağını ve buna çözüm arayacağını söyledi.



Devlet Başkanı Widodo, Orta Java eyaletinin Solo kentinde düzenlenen Ulusal Kur’an Tefsiri Meclisi Toplantısı’nda konuşma yaptı.



Dünya genelinde Müslümanların yaşadığı sorunlara değinen Widodo, bu sorunlara karşı kayıtsız kalamayacaklarını, sosyal adalet, barış ve özgürlüğe dayalı bir dünya düzeni sağlamak zorunda olduklarını belirtti.



Widodo, Filistin sorunun henüz çözüme kavuşamadığını, Suriye, Irak, Yemen ve Libya’nın hala çatışmalarla boğuştuğunu ve Afganistan’ın istikrardan uzak olduğunu vurgulayarak, dünya barışı ve Müslümanların yararına çözüm üretme ve katkı sağlama yükümlülükleri bulunduğunu ifade etti.



Widodo ayrıca, Müslüman coğrafyalarında açtıkları kurumlarla birçok açıdan bölge halkına katkı sağladıklarını ve karşılıklı ziyaretlerle sorunlara karşı çözüm aradıklarını kaydetti.



Widodo, Arakan’da Müslümanlara yönelik şiddetin derhal durdurulması gerektiğinin ve bu konudaki tutumlarının sert olduğunun altını çizerek, şiddetin son bulması noktasında birçok kez diplomatik kanaldan Myanmarlı yetkililerle de görüşmelerde bulunduklarını dile getirdi.