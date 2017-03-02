"En Zengin Türk" oldu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 3,7 milyar dolarlık kişisel serveti ile FORBES'in "En Zengin 100 Türk" listesinde birinci oldu.

FORBES Türkiye, bu yıl 12'nci kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Buna göre Murat Ülker, 3,7 milyar dolarlık kişisel serveti ile "En Zengin 100 Türk" listesinde zirveye oturdu.



3 milyar dolarlık servetiyle Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin'in ikinci olduğu listede, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel ve ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara 2,4 milyar dolarla üçüncülüğü paylaştı.



FORBES sıralamasına göre, listede Tara'nın ardından 2,3 milyar dolarla Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, 2,2 milyar dolarla Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 2,1 milyar dolarla Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk geldi.



KADIN MİLYARDER SAYISI YİNE DEĞİŞMEDİ



FORBES Türkiye'den yapılan açıklamaya göre derginin bu yıl 12'nci kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 31 dolar milyarderi bulunuyor.



9 yeni ismin girdiği 118 kişilik listede, 46 kişi servetlerini artırdı. Buna göre toplam servet, 8,2 milyar dolarlık artışla 102,9 milyar dolar oldu.



Listede yer alanların ortalama serveti bu yıl 872 milyon dolara yükseldi. Bu rakam geçen yıl 831 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.



Bu yıl 24 kadının yer aldığı listede, geçen yıl beş olan kadın milyarder sayısı yine değişmedi. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19,3 olarak kaydedildi.



31 İSİM FORBES ABD LİSTESİNE DE GİRECEK



Servetini Türkiye dışında kazananların FORBES 100'de tuttuğu yer de giderek artış gösteriyor. Buna göre şirketi Samumed ile yaşlanmayı durdurmayı ve kelliğe çare bulmayı vaat eden Osman Kibar, listeye 2 milyar dolarla üst sıralardan giriş yaparken, internet güvenlik şirketi Comodo'nun kurucusu Melih Abdulhayoğlu 700 milyon dolarlık servetiyle ABD'den listeye giren diğer yeni isim olarak kayıtlara geçti.



İngiliz hazır giyim markası Select'i batmak üzereyken satın alıp büyüten Cafer Mahiroğlu ise İngiltere'den FORBES 100 listesine girdi.



Uzay mekiği tasarlayan Eren ve Fatih Özmen çifti, ABD'ye Chobani markasıyla yoğurdu sevdiren Hamdi Ulukaya ve New York'a 13 gökdelen diken İzak Şenbahar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listedeki yerlerini aldı. FORBES Türkiye tarafından "Uç Beyleri" olarak tanımlanan bu isimlerin toplam serveti 7 milyar doları geçti.



FORBES 100'deki yerli zenginlerin sınırları Türkiye'yi aştı. Açıklamada yer alan bilgilere göre Murat Ülker'in servetinin önemli bir kısmı artık Godiva ve United Biscuits'ten geliyor.



Şahenk'lerin son yıllardaki en büyük yatırımları da Türkiye'de yer almıyor. Ferit Şahenk'in Türkiye dışında sadece geçen yıl yaptığı otel yatırımlarının değeri 400 milyon avroya dayanıyor.



FORBES Türkiye'nin açıkladığı "FORBES 100" listesinde, dolar milyarderi olarak yer alan 31 isim FORBES ABD'nin çok yakında açıklayacağı "global milyarderler" listesine girecek.



Forbes 100 listesine giren isimler ve 2017 servetleri şöyle;



