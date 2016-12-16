En uzun "182" ile konuştuk

Sabit telefonlardan en fazla aranan kısa numara 112 Sıhhi İmdat, en uzun süre konuşulan kısa numara ise 182 Hastane Randevu oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, vatandaşın sabit telefonlarından en fazla aradığı kısa numara 112 Sıhhi İmdat, en uzun süre konuştuğu kısa numara ise 182 Hastane Randevu oldu.



BTK'nın üçüncü çeyrek pazar verilerinden yapılan derlemeye göre, vatandaşlar, temmuz, ağustos ve eylül aylarında Türk Telekom hatlarından en sık 112 Sıhhi İmdat'ı aradı. Bu hatta ortalama konuşma süresi 26 saniye oldu.



Aynı dönemde 182 Hastane Randevu, 186 Elektrik Arıza, 155 Polis İmdat ve 153 Alo Zabıta en sık aranan diğer numaralar arasında yer aldı.



182 Hastane Randevu en uzun süre konuşulan hat olarak kayıtlara geçti. Söz konusu hatta ortalama konuşma süresi 162,3 saniye olarak hesaplandı.



MOBİL HATLARDAN DA EN FAZLA 112 ARANDI



Bu dönemde Avea ve Turkcell hatlarından en sık aranan kısa numara da 112 Sıhhi İmdat oldu, en uzun konuşma da 182 Hastane Randevu aramalarında gerçekleşti. Buna karşın, Vodafone hatlarından en sık aranan kısa numara 182 Hastane Randevu, en uzun konuşma ise 170 Sosyal Güvenlik oldu.



Söz konusu dönemde 112 Sıhhi İmdat hattını arayanların ortalama çağrı süresi Avea'da 26 saniye, Vodafone'de 28 saniye, Turkcell'de 24 saniye civarında gerçekleşti. 182 Hastane Randevu'yu arayanların ortalama çağrı süresi ise Avea ve Vodafone'da 165 saniye, Turkcell'de 164 saniye olarak hesaplandı.



Sabit telefonlardan en sık aranan kısa numaralar ve ortalama çağrı süreleri şöyle:



Kısa Numara Ortalama Çağrı Süresi (sn)

112 26

182 162,3

186 103,8

155 63,9

153 144,2

Kaynak: AA