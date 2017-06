Yürüyüşe tepki gösteren vatandaşa provokatör yaftası

Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak. Tam tersine her provokasyondan sonra gerek ben gerek arkadaşlarım gerek yürüyüşe katılan vatandaşlar hep birlikte alkışlıyoruz." dedi.



Konakladığı Kalıcı Konutlar Yolu mevkiinde gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 14. gününe geldiğini söyledi.



Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün her geçen gün daha bereketli ve güzel hale geldiğini ifade ederek, "Zaman zaman sizlerin de tanık olduğu protestolar da oluyor ama bizim ellerimiz hiçbir zaman şiddete kalkmadı ve kalkmayacak. Tam tersine her provokasyondan sonra gerek ben gerek arkadaşlarım gerek yürüyüşe katılan vatandaşlar hep birlikte alkışlıyoruz. Bu bizim adalete olan tutkumuz, güzel bir örnek olması açısından son derece önemli." diye konuştu.







"HER TÜRLÜ PROVAKASYONA KARŞI HAZIRLIKLIYIZ"



Kılıçdaroğlu, İstanbul'a kadar gülerek, eğlenerek ve kararlılıkla yola devam edeceklerini vurguladı. Hiç kimsenin buna engel olmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Biz her türlü baskıya ve provokasyona karşı hazırlıklıyız. 12 maddelik bir uyarı metni hazırlamıştık. Katılımcıların tamamı bu genelgeye uydular. Bütün katılımcılara yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi sevgiyle, hoşgörüyle karşılayan Düzce halkına da teşekkürlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.







Kılıçdaroğlu, öğleden sonra partinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının yapılacağını bildirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra elinde "adalet" yazılı dövizle yürüyüşüne başladı.







Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu kortej, "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak Sakarya istikametinde ilerliyor.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti otobüsünden provokasyonlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.