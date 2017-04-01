En lezzetli kuru fasulye yarışması

Isparta'da yöresel yemeklere dikkati çekmek için gerçekleştirilen yarışmada 12 kadın, Türkiye'nin "milli yemeği" kuru fasulye ve pilavı en güzel şekilde pişirmek için mücadele etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Isparta Ziraat Odasınca düzenlenen "En iyi kuru fasulye ve pilav pişirme yarışması" müdürlüğün bahçesinde gerçekleştirildi. Isparta'nın merkez köylerinden gelen 12 kadının mücadele ettiği yarışmada, katılımcılar, kuru fasulye ve pilavı müdürlüğün yemekhanesinde, görevlilerin gözetiminde pişirdi.



Pişirilen yemeklere kendilerince hazırladıkları sosları ekleyen yarışmacılar, daha sonra bunları jürinin beğenisine sundu.



Kuru fasulye ve pilavı lezzetine göre değerlendiren 4 jüri üyesi, Direkli köyünden Malike Nizam'ı birinci, Yakaören köyünden Cemile Akpınar'ı ikinci, Bozanönü köyünden Fadime Aras'ı da üçüncü seçti.



Dereceye girenler çeyrek altın, düdüklü tencere ve fincan takımı ile ödüllendirildi.



AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, yarışma için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, son yıllarda gastronomi turizminin geliştiğini ve yöresel lezzetlerin ön plana çıktığını söyledi. Yeni neslin fast food ürünleri fazla tükettiğini, bunun da ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayan Yüce, yöresel lezzetlerin ön plana çıkartılması gerektiğini anlattı.



Yarışmanın yöresel yemeklerin yeni nesle anlatılması ve değerinin ortaya konulması açısından önemli olduğunu belirten Yüce, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.



Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk da kuru fasulye ile pilavın Türkiye ve Isparta için önemli olduğunu söyledi. Kuru fasulye ve pilavın Isparta'daki düğün ile mevlitlerin vazgeçilmezi olduğunu anlatan Selçuk, yarışmayla bu yemeklere dikkati çekmek istediklerini belirtti.



Yarışmanın bu kez Isparta merkez köylerini kapsayacak şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Selçuk, sonraki süreçte kentin ilçelerindeki yöresel lezzetler için de yarışmaların düzenleneceğini sözlerine ekledi.



Yarışma sonunda vatandaşlara kuru fasulye ve pilav ikram edildi.