En iyi Soldado'yu görecekler

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, Süper Lig'de hedefledikleri şampiyonluğa ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, Süper Lig'de hedefledikleri şampiyonluğa ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğini söyledi.



Soldado, FB TV'ye yaptığı açıklamada, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "İnanıyorum ki sahamızda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçını kazanıp galibiyeti taraftarlarımıza armağan edeceğiz. Takımda çok iyi hava var." dedi.



Seviyesi yüksek bir takım olduklarını vurgulayan 32 yaşındaki futbolcu, "Tüm hedefim, kupalar için mücadele etmek. İki kulvarda da başarı hedefliyoruz. İyi bir kadromuz var. Hedefimiz şampiyonluk ve bunun için çok çalışmalıyız. Yüzde yüzümüzü vermeliyiz ve kendimizi buna adamalıyız." ifadelerini kullandı.



İngiltere Premier Lig'de oynadığı dönemde oyun tarzının değiştiğini ve daha çok ceza sahası dışında dolaşan bir oyuncu olduğunu aktaran Soldado, "Valencia'daki gol rakamlarıma burada da ulaşmak isterim. Girdiğim pozisyonları gole çevirmek en büyük dileğim. Forvet oyuncuları hep gol atmak ister, daha fazla gol atmak ister." diye konuştu.



Taraftardan desteğe devam etmesini isteyen golcü futbolcu, "Bu destek devam ederse Soldado'nun en iyi versiyonunu görecekler. Tüm takıma da bu aynı şekilde yansıyacak. Burada insanlar futbolu yaşıyorlar. Havaalanındaki karşılamada, o an nasıl bir kulübe geldiğimi, bu insanların kulüplerine nasıl bir aşkla bağlı olduklarını hissetmeye başladım. Bu formayla oynayacak olmanın önemini bana fazlasıyla hissettirdiler. Türkler, İspanyollardan bile daha sıcak. Biz size göre daha soğuk kalıyoruz bu anlamda." değerlendirmesinde bulundu.



Soldado, sezon sonu mutlu olacaklarına inandığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Taraftarların destekleri takımın istediklerini yapmasına çok katkı sağlıyor. İnanıyorum ki başarılarla dolu bir yılı hep birlikte yaşayacağız. Umuyorum ve inanarak söylüyorum, sezon sonunda kutlayacak çok fazla sebebimiz olacak."