En golcü forvetler Galatasaray'da

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15 haftada forvet oyuncularından en fazla skor katkısını 23 golle Galatasaray aldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15 haftada forvet oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım oldu.



Süper Lig'in ilk 15 haftasında 25 gol atan sarı-kırmızılı takımda, 23 gol üreten hücum oyuncuları, aynı bölgedeki meslektaşlarına oranla ön plana çıktı.



Sarı-kırmızılıların forvet hattında görev yapan Yasin Öztekin 7, Eren Derdiyok 6, Armindo Bruma 5, Lukas Podolski 3, Wesley Sneijder ve Sinan Gümüş birer kez rakip fileleri havalandırdı.



GALATASARAY'I LİGİN İLK İKİSİ TAKİP ETTİ



Galatasaray'dan sonra forvet hattında görev alan oyuncularından en fazla skor katkısı alan takımlar Süper Lig'in ilk iki sırasındaki Medipol Başakşehir ile Beşiktaş oldu.



Lider Medipol Başakşehir'in hücum oyuncuları toplam 30 golün 22'sine imza attı. Lideri ikinci sırada takip eden Beşiktaş da aynı rakamı buldu. Siyah-beyazlıların kaydettiği 27 golden 22'si forvet hattındaki oyuncularından geldi.



EN AZ FORVET KATKISI LİGİN SON İKİ SIRASINDAN



Ligin ilk 15 haftasında forvetlerinden en az gol verimi alan takımlar son iki sıradaki Kayserispor ile Adanaspor olarak kayıtlara geçti.



Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor ile 17. basamaktaki Adanaspor 12'şer gol attı. Bu iki takımın da gollerinin sekizer tanesini hücum oyuncuları filelerle buluşturdu.



GOLLERİN YÜZDE 75'İ FORVETLERDEN



Süper Lig'de geride kalan 15 haftada atılan gollerin yüzde 75'ini forvet oyuncuları kaydetti.



Atılan 332 golün 252'sine takımların forvetleri imza koydu.

Kaynak: AA