En değerli 50 futbol kulübü arasında Türk takımı yok

Manchester United, 1,7 milyar dolar tutarındaki marka değeri ile dünyanın en değerli futbol kulübü oldu.

Brand Finance'in geçen sene yaptığı araştırmada, Türk futbolunun en değerli markası 116 milyon dolar ile 39'uncu sıradan listeye giren Galatasaray olmuş, bunu 95 milyon dolar ile 45'inci sıradan Fenerbahçe izlemişti.



Ancak bu sene hiçbir Türk futbol kulübü 140 milyon dolarlık marka değeri ile kapanan listede kendine yer bulamazken, Fenerbahçe'nin marka değeri 123 milyon dolara çıktı, Galatasaray'ın marka değeri ise 100 milyon dolara geriledi.