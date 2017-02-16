İstanbul'u 2016'da 9,2 milyon kişi ziyaret etti

Fatih Belediye Başkanı Demir, "İstanbul, tüm terör olaylarına rağmen 2016 yılında 111 ülkeden, 9,2 milyon turist tarafından ziyaret edilmiş ve ülkemizin en çok ziyaret edilen şehri olmuştur." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumu kapsamında düzenlenen "Tarihi Yarımada Fatih’te Kültür Turizmi" başlıklı konuşmasında, Türkiye’nin en önemli şehri ve ekonomisinin dinamosu olan İstanbul’un kalbi Fatih’in yerel yönetimi olarak, turizmin öneminin farkında olduklarını söyledi.



Son yıllarda dünya çapında artış gösteren terör olaylarının tüm sektörler gibi turizmi de olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Demir, sözlerini şöyle tamamladı:



"Nitekim tüm dünyada en çok turist çeken ülkelerden biri olan Fransa bile Paris’te ve Nice’te meydana gelen terör olaylarından etkilenmiş, turizmde yüzde 3,5 gerileme yaşamıştır maalesef. Aynı şekilde ülkemiz de son terör olayları nedeniyle turizm hareketliliğinde düşüş yaşamıştır. Fakat İstanbul marka şehir olmasının verdiği güçle, tüm terör olaylarına rağmen 2016 yılında 111 ülkeden 9,2 milyon turist tarafından ziyaret edilmiş ve ülkemizin en çok ziyaret edilen şehri olmuştur."