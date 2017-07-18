En çok yağış 118 kilogram ile Silivri'ye düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meteoroloji istasyonlarının ölçümüne göre, metrekareye en çok yağış 118 kilogram ile Silivri'nin Çanta Mahallesi'ne, en az yağış 27 kilogram ile Arnavutköy'ün Terkos Mahallesi'ne düştü.

İstanbul'da metrekareye en çok yağış 118 kilogram ile Silivri'nin Çanta Mahallesi'ne, en az yağış 27 kilogram ile Arnavutköy'ün Terkos Mahallesi'ne düştü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 07.30-09.30 saatleri arasında 45-55 dakika süreyle etkili olan şiddetli yağış, farklı bölgelerdeki meteoroloji istasyonları aracılığıyla kaydedildi.



Buna göre, metrekareye düşen yağış miktarı Silivri Çanta'da 118, Çatalca'da 70, Kağıthane-AKOM'da 64, Merter'de 63, Bostancı'da 58,6, Hadımköy'de 57, Kilyos'ta 47, Göktürk-Hamidiye'de 44,2, Çavuşbaşı'nda 39,6, Eminönü'nde 31,8, Terkos'ta 27 kilogram olarak ölçüldü.



YAĞIŞ BOYUNCA 2 BİN 563 ŞİMŞEK VE YILDIRIM HADİSESİ GÖZLEMLENDİ



Şiddetli yağış esnasında dakikada 73, yağış boyunca 2 bin 563 şimşek ve yıldırım hadisesi gözlemlendi.



Yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen 15 yangın olayına büyümeden müdahale edildi.