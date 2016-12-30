En centilmen Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık bölümünde kırmızı kart görmeyen tek takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 haftalık bölümünü üçüncü bitiren Galatasaray'da futbolcular, bu süreyi kırmızı kart görmeden tamamladı.



Süper Lig'de bu sezon toplam 20 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümü kırmızı kart görmeden geçen tek takım oldu.



Hakemlerin toplamda 41 kez kırmızı kartlarına başvurduğu ligin ilk 16 haftasında, Galatasaraylı hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi.



Sarı-kırmızılı takım, önceki sezon da ligin 16 haftalık bölümünü kırmızı kart görmeden bitirmişti.

En çok kartı Tolga gördü



Süper Lig'in geride kalan bölümünde Galatasaraylı futbolculara 38 kez sarı kart gösterildi.



Sarı-kırmızılı takımda en fazlı sarı kart, 5 kezle orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'ye çıktı.



Galatasaray'da Serdar Aziz, Lionel Carole ve Armindo Bruma ise dörder sarı kartla bu alanda öne çıkan isimler oldu.

3 futbolcu kart görmedi



Galatasaray'da sezonun geride kalan bölümünde forma giyen futbolcular arasında sadece 3 isim kart görmedi.



Sarı-kırmızılı futbolcular Yasin Öztekin, Semih Kaya ve Hamit Altıntop, ligin ilk 16 haftasını kart görmeden geçti.



TÜRKİYE KUPASI'NDA 2 KIRMIZI



Süper Lig'deki 16 maçta kırmızı kartla tanışmayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son maçında ise iki kırmızı kart gördü.



Türkiye Kupası'nda bu sezon 5 maç oynayan sarı-kırmızılı futbolculara, 2 kırmızı ve 7 sarı kart gösterildi.



Galatasaraylı futbolcular Aurelien Chedjou ile Yasin Öztekin, önceki gün Tuzlaspor ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışında kaldı.