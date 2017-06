"En büyük zenginliğimiz birlik ve beraberliğimiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Hakkari'de tarihi Emir Şaban Camisi'nde kıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin en büyük zenginliği ne Karadeniz'i, ne Akdeniz'i, ne Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya ve Avrupa'nın ortasında olması, ne dünyanın en önemli enerji geçiş noktasında olması, bu ülkenin en büyük zenginliği birliği ve beraberliğidir." dedi.



Ramazan Bayramı programı kapsamında kente gelen Soylu, bayram namazını Vali Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca Kaymakamı Mehmet Mut, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile ilçe merkezindeki tarihi Emir Şaban Camisi'nde kıldı.



Namazın ardından cemaatle bayramlaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıtan Soylu, Kaymakamlık önündeki kahvaltı programına katıldı.



Soylu, yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik, huzur, kardeşlik ve ağız tadı içinde nice bayramlara ulaşmayı diledi.



Bu memleketin her noktasının, her santimetrekare toprağının kendileri için büyük bir önem ve kıymeti olduğunu belirten Soylu, büyük bir medeniyetin parçaları olduklarını, sabahın 06.30'unda aynı sofranın etrafında bir araya geldiklerini söyledi.



"BU ÜLKENİN BİRLİĞİNE KASTEDENLER HÜSRANA UĞRUYORLAR"



Bayram namazında aynı safta namaz kılarak Allah'a dua ettiklerini, tekbirler getirdiklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti:



"Güzel ibadet ayını, namazlarıyla, oruçlarıyla, teravihleriyle geçirdikten sonra çoluk çocuk, yaşlı, genç, kadın hep birlikte bayramla buluştuk. Bu medeniyet, dünya coğrafyasında neredeyse hiçbir noktada yok. Bugün mücadelemiz aslen bunun içindir. Güçlü, hür ve özgür, başımız göğe değecek kadar bağımsız, zengin, çocuklarımızın bizden önce yaşananları yaşamamalarını temin etmek, birilerinin birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize nifak sokmamalarını temin etmek için, kuvvetli olmak için. Allah'a şükürler olsun. Bunu sağlamak isteyenler her dönem hüsrana uğruyorlar. Bizi birbirimizden uzaklaştırmak isteyenler, bizi zayıflatmak isteyenler her dönem hüsrana uğruyorlar."



Soylu, bu memleket için canını feda edecek, gece gündüz çalışarak gözünü kırpmadan toprağa, millete sevgisi için gayret gösteren kahramanlar olduğuna dikkati çekti.



"Bizi düşüremedikleri an bizim biraz daha kuvvetli olduğumuz andır." diyen Soylu, Ortadoğu'da istedikleri gibi han kurabilmek, Kafkasya'yı istedikleri gibi idare edebilmek, Orta Asya'da istedikleri oyunu kurabilmek için Türkiye'nin istikametinden saptırılmaya çalışıldığını söyledi.



"BU ÜLKENİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ BİRLİK VE BERABERLİĞİDİR"



Birçok badirenin, gailenin olmasına rağmen camide rüzgar geçmeyecek kadar safları sıklaştıran bir anlayışın gereğini yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Soylu, şöyle devam etti:



"Coğrafyası zor bir yerdeyiz ama ne kadar zor ise sevdası o kadar büyük bir coğrafyadayız. Geleceğe ait ümidimiz tamdır ve açıktır. Birçok terör örgütüyle mücadele ediyoruz, PKK, KCK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C bunlardan bir tanesi. Şükürler olsun, bizi bugüne kadar ne yıldırabildiler ne bezdirebildiler ne de istikametimizden saptırdılar. Şehitler uğurladık. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Hayatımda en çok ezildiğim ve küçüldüğüm noktadır. Bir şehidimizin babasıyla konuştuğumda onun vakarı ve 'Beni de gönderin, ben de orada olmak istiyorum.' deyişi beni noktaya götürmektedir.



Bu, milletin asaletindendir. Bizim dünyaya, etrafımızdaki coğrafyaya söyleyecek sözümüz var. Onun için kuvvetli olmak zorudayız. Bu ülkenin en büyük zenginliği ne Karadeniz'i, ne Akdeniz'i, ne Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya ve Avrupa'nın ortasında olması, ne dünyanın en önemli enerji geçiş noktasında olması, bu ülkenin en büyük zenginliği birliği ve beraberliğidir. Biz yapılan bütün hücumların odağında birliğimize ve beraberliğimize olan kast vardır, bunu hep birlikte bertaraf etmeliyiz."



"TERÖRE KARŞI ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİRMELİYİZ"



Soylu, çocukları iyi okutarak, onlara milli çizginin, milli şuurun ne olduğunu, beraber namaz kıldıkları camilerin kendilerine nerelerden emanet, kendilerinden sonraki nesillere neyi bırakmaları gerektiğini iyi anlatmak zorunda olduklarını vurguladı.



"Terörü bu toprakların üzerinde hakim hale getirmek isteyenlere karşı biz hedefimizi çocuklarımıza hemşire, doktor, mühendis, anne ve babalarına, bu ülkeye layık iyi yetişmiş evlatlar haline getirerek vermek durumundayız." diyen Soylu, bu anlayışı hep birlikte devam ettirmeleri gerektiğini anlattı.



Çukurcalılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binalı Yıldırım'ın selamlarını, bayram dileklerini ileten Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bu memleketin üzerinde kötü emel besleyenlere fırsat vermesin. Terörü bu toprakların üzerinde hakim kılmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bunun bedeli ne olursa olsun. Kardeşliğimizin, birliğimizin beraberliğimizin devamı için bu topraklarda ay yıldızlı bayrağın her santimetrekarede dalgalanması için, bayram sabahları tekbirlerin devam edebilmesi için ve ezan-ı Muhammedi'nin gönlümüze ahlak, vicdan, 5 vakit insanlığın ne olduğunu okuyabilmesinin temini için hep birlikte yarına umutla bakıyoruz. Bugün 11 bin dolardayız, yarın 25 bin dolarda olacağız. Çocuklarımızın her biri üniversite mezunu olacak. 81 ilde üniversitelerimiz, şehir hastanelerimiz var. Allah birliğimizi daim etsin."



Kahvaltının ardından Çukurca Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara ziyarette bulunan Soylu, doğum yapan iki kadını tebrik etti.



Soylu, daha sonra Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kiyaris Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak Mehmetçik'in bayramını kutladı.