"En büyük düşman PYD ve onlara saldıracağız"

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa, "Ömüzdeki hedeflere devam edip Suriye'yi özgürleştireceğiz. En büyük düşman PYD ve biz onlara saldıracağız." dedi.

Fehim İsa, "Ömüzdeki hedeflere devam edip Suriye'yi özgürleştireceğiz. En büyük düşman PYD ve biz onlara saldıracağız. Çünkü bunlar Suriye'yi bölüp devlet kurmak istiyorlar. Biz de savaşımıza devam edip onların planlarını bozacağız." dedi.



İsa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatıyla hedeflenen bölgelerin özgürleştiğini söyledi.



ÖSO olarak mücadelelerine devam edeceklerini ifade den İsa, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki hedeflere devam edip Suriye'yi özgürleştireceğiz. En büyük düşman PYD ve biz onlara saldıracağız. Çünkü bunlar Suriye'yi bölüp devlet kurmak istiyorlar. Biz de savaşımıza devam edip onların planlarını bozacağız. Amerika ve Rusya açık bir şekilde PYD'ye destek veriyor. İki gün önceki açıklamalarına göre Rusya ile beraber İdlib'e saldırmayı düşünüyorlar. Amerika koalisyonuyla beraber operasyonları devam ediyor. Biz gerekirse PYD'ye ve El Kaide'ye de saldıracağız. Operasyonlara devam edeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için çok önemli. Buna engel olan herkes bizi karşısında bulacak."



El Bab ilçesinde kalkınmanın başladığını da dile getiren İsa, "Şu anda Türk devletinin desteğiyle enkazlar kaldırılıyor. Hastane çalışmaya başladı. Türkiye, hayatın normal bir şekilde devam etmesi için büyük destek veriyor." diye konuştu.