En büyük dalga 19 metre

Kuzey Atlas Okyanusu'na yerleştirilen şamandıradan ölçülen 19 metrelik dalga, en büyük olarak kayıtlara girdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) meteoroloji örgütü, İzlanda ve İngiltere arasında Kuzey Atlas Okyanusu'nda şamandıradan ölçülen 19 metrelik dalganın şimdiye kadarki en yüksek dalga olarak kayıtlara geçti.



BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Atlas Okyanusu'na yerleştirilen şamandıradan Şubat 2013'te ölçülen 19 metrelik dalganın bilim adamları tarafından yakın zamanda onaylandığı belirtildi.



WMO Genel Sekreter Yardımcısı Wenjian Zhang, 6 katlı bir binadan daha yüksek olan dalganın şimdiye kadar şamandıradan ölçülen en yüksek dalga olduğunu ifade ederek bunu bir rekor olduğunu vurguladı.



Environment Canada meteoroloji kuruluşundan dalga uzmanı Val Swail, yaptığı açıklamada, şamandıradan dalga ölçmenin bir gemiden ya da uydudan yapılan ölçümlere göre çok daha güvenilir olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA