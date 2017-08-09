En az 4 milyar yıllık! Gök bilimcilerden bir keşif daha

Gök bilimciler, Güneş Sistemi'nin 4 milyar yıllık en eski asteroid ailesini keşfetti.

ABD'nin Southwest Araştırma Enstitüsünden gök bilimcilerin önderlik ettiği uluslararası araştırma ekibi, Mars ile Jüpiter arasındaki Asteroid Kuşağı'nda, asteroidlerin ilk örnekleri olan bir grup gök cisminin varlığını saptadı.



Güneş Sistemi'nin erken oluşum evresinde, gezegenlerden arta kalan malzemelerin ayrı bir yörüngede toplanmasıyla oluşan Asteroid Kuşağı'nın görece daha az kalabalık bir bölgesinde keşfedilen asteroid grubunun, "gaz devleri" denilen Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi dıştaki gezegenlerin oluşmasıyla ortaya çıkan yörünge değişimleri sırasında daha büyük asteroidlerin birbiriyle çarpışması sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor.



EN AZ 4 MİLYAR YILLIK



Asteroidlerin gündüzleri ısınıp geceleri soğuduğu ve gece açığa çıkan enerjinin bir itme etkisi yaratarak aynı aileden asteroidleri birbirinden uzaklaştırdığına dikkati çeken gök bilimciler, uyguladıkları özel sınıflama tekniği sayesinde yeni keşfedilen asteroidlerin izlerini, Asteroid Kuşağı'nın merkezindeki, varlığı daha önceden bilinen asteroidlere kadar sürmeyi başardı.



Aynı ailedeki daha küçük boyutlu asteroidlerin itme etkisiyle daha hızlı hareket edeceğini ve daha uzağa savrulacağını hesap eden gök bilimciler, Asteroid Kuşağı'ndaki gök cisimlerini boyutlarına ve uzaklık-yakınlık ilişkilerine göre sınıflayarak aynı aileden olan cisimleri belirlemeye çalıştı. Ekip, bu işlemin sonunda yeni keşfedilenlerin izini daha büyük gök cisimlerine doğru sürerek ana kuşaktaki en eski asteroid ailesini belirlemiş oldu.