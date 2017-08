Aziz Yıldırım: Emre Mor'a teklif yaptık bekliyoruz

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'in başlamasına günler kala merak edilen tüm soruları yanıtladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu NTV Spor'da Sabah Spor yazarı Rıdvan Dilmen'in de katıldığı programa konuk oldu.



Yıldırım, canlı yayında gündemdeki birçok konu ve gelecek sezonun planlaması hakkında önemli açıklamalar yaptı.



İlk olarak Finansal Fair Play'le ilgili açıklamalarda bulunan Şekip Mosturoğlu şu ifadeleri kullandı:



"UEFA'yla yaptığımız anlaşma 4 yıllık. 30 milyon € zararla başladı ilk sezon. O hedef tutturuldu. Geçen sezon 20 milyon euro'ydu. O da hedef biraz aşıldı kur farkı nedeniyle. UEFA Başkanı sayın Cefferin'le konuştuk. Bizim gibi kur farkı yaşanana ülkerler için esneklik yapılacağını belirtti. Bu sezon için zarar hedefimiz 10 milyon euro."



"Kamuoyunda finansal fair play'le ilgili 'futbolcu satmadan alınamaz' gibi bir yanlış anlaşılma var. UEFA bunlara bakmıyor sadece zarar kısıtlaması var. Temel parametre kar-zararın başa baş gelmesi. Benzer kural TFF'de de uygulanmaya başladı. Bu parametrelere uygun bütçemizi yaptık. Bu sezon zarar 10 milyonu aşmayacak önümüzdeki sezon da bu 0'a inecek. Şekip Mosturoğlu: Bizim UEFA ile anlaşmamız 4 yıllık. Beşiktaş'ın 3 yıllık. Onların da devam ediyor. Galatasaray'ın ise 2 yıllık. Bildiğim kadarıyla Trabzonspor'un FFP anlaşması yok."



İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:



"NEYMAR'IN TRANSFERİ LEGAL OLMAYABİLİR"



UEFA'nın bu sistemi yeniden elden geçirmesi lazım. Kabul edilebilir seviyelere indirilmeli. UEFA kriterlerinde sıkıntı var. Fransa'da 222 milyon euro bir oyuncu için bonservis ödendi. Bunun FFP ile ne alakası var? 222'lik operasyonun karşılığında yapılanlar şu an legal olmayabilir. Burada bir devletin güç gösterisi var. 3-5 milyon euroya oyuncu alabiliyorsunuz, şimdi en düşük kademe 15 milyon euro. O sisteme geldik yani. UEFA kriterlerine uymak kolay iş. FFP'yi zaten biz kendimiz istedik. Çünkü kulübü borç batağına sürüklemek istemedik. Biz kulübü borç batağına götürmeyelim diye bunu yaptık. Çok oyuncu aldık diye UEFA bizle anlaştı diye bir şey yok. Her kulübün kendi şartlarına göre denge sağlanıyor."



"AYKUT KOCAMAN'IN NEDEN GİTTİĞİNİ BİLMİYORUM"



Aykut Kocaman'ın geri dönüş süreciyle ilgili olarak: "Değişmeyen tek şey değişimdir. Aykut'un neden gittiğini de ben biliyorum açık söyleyeyim. Sonra bunun değerlendirmesini yaptık. 3 Temmuz Fenerbahçe Cumhuriyetine zarar vermişti. Bizler hapse girince, Metris'e gidince Fenerbahçe'de boşluk oluştu. İdari kadro hapiste ve Türkiye'de şike yaptı diye suçlanıyor. O süreçte Fenerbahçe'yi ayakta tutmak için Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Ali Yıldırım, Ali Koç, Nihat Özdemir, diğer arkadaşlar beraberlik içersinde Fenerbahçe'yi kötü günlerinden iyi günlerine götürmek için çok çalıştılar."



"F.BAHÇE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN MAÇ"



Taraftar ayrı zaten. 50 bin kadın taraftarın maça gelmesi Fenerbahçe'nin kaderini değiştirmiştir. 3 Temmuz sürecinde biz direndik ama gücümüzü de tribünleri dolduran kadın taraftarlarımızdan aldık. Kadınlar maçıyla başlayan süreçte tüm statlarda bunları yapanların FETÖ örgütünün olduğunu zikrederek Fenerbahçe ayağa kalkmıştır. Aykut Kocaman belki de kendisinin almayacağı sorumluluklar aldı bu dönemde. Herhalde yıprandı ben gidiyorum dedi gitti. Aykut buranın çocuğudur. Biz yadırgamıyoruz.



"AYKUT KOCAMAN, 2011'DEKİ AYKUT KOCAMAN DEĞİL"



Aykut hocayla birlikte yeni yapılanma başladı.En büyük transferdir doğrudur. Aykut hoca 2011'deki gibi değil. Kendini çok geliştirmiş. Her anlamda. Rıdvan da biliyordur, konuşuyorlardır. Hayata bakışı, futbola bakış açısı kulüple ilgili maddi anlamda olaylara bakış açısı... Bunların değerlendirilmesinde ortak dili konuşmak, ortak hareket etmek bunları gördüm yani daha önce yoktu daha düz bakıyordu. Şimdi daha geniş baktığı için ben daha başarılı olacağını düşünüyorum.



"SANTRFOR VE 10 NUMARA ALACAĞIZ"



Santrfor alacağız. Orta sahaya bir hücuma dönük oyuncu bakıyorlar. Sok bekte şuanda herhangi bir çalışma yok ama olabilir. Bazen anlaştık bitti dediğiniz noktada bozuluyor. Biraz daha sabır beklemek gerekiyor.



LUCAS LİMA VA BEN ARFA AÇIKLAMASI



Lucas Lima Santos'un oyuncusu. Santos bunu satmak istemiyor. Aralık'ta mukavelesi bitiyor. Bonservisinin yüzde 70'i kulübünde, diğer yüzde 30'u da Neymar'ın babasında. Neymar'ın babası Lima'yı PSG'ye götürcekti ama olmadı. Duruyor Santos'ta. Kulübü şuanda satmaya yanaşmıyor.



Ben Arfa'nın PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Toplam 13M€ alacağı olduğunu söylüyor. Ondan sonra konuşurum diyor. Ben Arfa için geçen sene görüştüm, anlaştım, Paris'e gidersem gelmem dedi. Hakikaten de Paris ile anlaştı. Ben Arfa ve Lucas Lima'da şartlar uygun olursa transfer ederiz. Net durum budur. Almaya karar verirsek alacak gücümüz var. Bu problemleri de çözeriz.



"OYUNCU ALIP UEFA'DA OYNATMAYALIM DİYE DÜŞÜNDÜK"



Herkesin kafası açık olsun. Kısıtlamamız yok. Forvet kesin alacağız, gerekirse 2 forvet alacağız. Biz gerekirse oyuncuları UEFA'da oynatmayalım, istediğimiz kadar oyuncu alalım dedik. Alacağımız oyuncuyu UEFA'da oynatmamayı kabullenerek transfer yapabiliriz. Oyuncu da kabul ederse bu olabilir. Ancak oyuncuya bunu anlatmak sorun olur diye vazgeçtik.



"AYKUT HOCA LENS'İN ALINMASINI İSTEDİ"



Advocaat gitmeden önce verdiği raporda Lens'i alın ama uzun süreli almayın diye belirtmiş. Aykut hoca, şartlar oluyorsa Lens'in alınmasını istedi. Biz de o dönem bonservisiyle alamayacağımızı söyledik. Lens tarafı bonservisiyle gelmek istedi. Biz ise Kjaer de henüz satılamadığından bunu yapamıyorduk, kiralamak istedik. Lens'e 2,7 milyon Euro garanti para önerdik ama 4 milyon Euro istedi. Çok isteseydik Lens'i alırdık. "



"TERRANEO RVP'NİN SAKATLIĞINI GİZLEDİ"



Van Persie'de hayal kırıklığımız yok. Hepimiz tanıyoruz. İngiltere'de maça gittik 80 bin kişi birden Van Persie diye bağrıyordu. Sakatlığından dolayı oynayamadı. Bu sakatlığını, Terraneo bizden sakladı. İmza attıktan sonra sakatlığı ortaya çıktı."



"EMRE MOR'A TEKLİF YAPTIK BEKLİYORUZ"



Emre Mor için 2 milyon euro kiralama, 8 milyon euro satın alma opsiyonu teklifi yaptık. Emre Mor'a baskı yapıyorlar İnter'e gitmesi için. İnter'den oyuncu istiyorlarmış, bu nedenle.



"ELİF ELMAZ'I 25 KÜLÜP İSTİYORDU"



"Eljif Elmas'ın çok önemli bir oyuncu olacağını söylüyorlar. Önümüzdeki 2 yıldan sonra çok büyük bedellerle transfer olabilir. Ya 22, ya 25 kulüp bu çocuğun (Elif Elmas) peşindeydi. Ajax, Manchester City, Türkiye'den de birkaç kulübün istediği bir oyuncu. Bizim basketbol takınından Pero Antic'in de katkısıyla çok uğraşarak bu transferi sağladık."