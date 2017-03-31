Emre Mor Türkiye'ye gelmeyecek

Milli futbolcunun menajeri Özcan: Emre yazın Türkiye’ye transfer edilmeyecek.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'un menajeri "Muzzi" lakabıyla bilinen Mustafa Özcan, 19 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer edilmeyeceğini söyledi.



Özcan, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Emre Mor'un Türkiye’ye sadece tatile veya milli takıma katıldığında gideceğini belirterek, belki 30 yaşından sonra Türkiye'de oynayacağını ifade etti.



"Emre yazın Türkiye'ye transfer edilmeyecek" diyen Özcan, genç oyuncunun işlenmemiş bir elmas olduğunu ve daha birçok şeyi öğrenmesi gerektiğini vurguladı.



Kiralık olarak başka bir takıma gitmesinin de şu an söz konusu olmadığını belirten Özcan, "Emre için en iyisinin ne olacağını Borussia Dortmund ile sezon sonunda konuşacağız." dedi.



Borussia Dortmund ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor, ilk kez mücadele ettiği Bundesliga’da bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol atıp, 3 asist yaptı.