Emniyet'ten "Türkiye Huzur" uygulaması

"Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında İstanbul'da 39 ilçede, 159 noktada, 5 bin polisin katılımıyla denetim yapılıyor.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de yapılıyor.



Trafik kontrollerinin gerçekleştirildiği uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.