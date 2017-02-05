Emniyet'ten terör örgütü DEAŞ'e darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarına yurt genelinde devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'nın Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.



İSTANBUL VE KOCAELİ'DE 18 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI



İstanbul ve Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi.



Ayrıca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.



İZMİR'DE 8 GÖZALTI



İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Gözaltına alınan 8 zanlının terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların da bulunması dikkati çekti.

BURSA'DA 46 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADIYAMAN MERKEZLİ 5 İLDE DEAŞ OPERASYONU



Adıyaman merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlı oldukları, örgütsel toplantılar düzenleyerek propaganda yaptıkları ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Adıyaman, İstanbul, Manisa, Gaziantep ve Samsun'da 84 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde 39, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde 15, diğer 4 ilde de 30 olmak üzere 84 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



Operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.



KONYA'DA DEAŞ OPERASYONU



Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 30 kişi gözaltına alındı.



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden birinin, basın mensuplarına, "Yakışıklı çıkar mıyız?" demesi dikkati çekti.



Şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.