Emniyetten şehit ailelerine iftar

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca şehit aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.



Yenimahalle'deki bir restoranda düzenlenen iftara, şehit ailelerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve eşi Gülhan Altınok, bazı emniyet genel müdürü yardımcıları ve emniyet personeli katıldı.



İftar öncesinde Yenimahalle Müftülüğünde görevli imam Abdullah Güçlü tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Polis memuru Ferhan Ünal salondakilere ney dinletisi sunarken, semazenlerin gösterisi de davetlilerce ilgiyle izlendi.



Emniyet Genel Müdürü Altınok ve eşi Gülhan Altınok, şehit çocuklarıyla yakından ilgilendi.