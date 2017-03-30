Emniyetten okul çevrelerine denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde çocukların korunmasına yönelik dün 4 bin 783 okul ve çevresi kontrol edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde çocukların korunmasına yönelik dün 4 bin 783 okul ve çevresi kontrol edildi. Denetimlerde 45 kişi gözaltına alındı, 576 aranan şüpheli yakalandı, 245 kişi hakkında ise adli idari işlem yapıldı.



EMNİYETTEN OKUL ÇEVRELRİNE DENETİM



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması için dün Türkiye genelinde eş zamanlı "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.



Risk analizine göre belirlenen okul çevreleri, okul çevrelerindeki parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, okul servis araçları, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarında denetim yapıldı.



Uygulamalara, asayiş, çocuk, uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik denetleme şubelerinden ve ilçe emniyet müdürlüğü birimlerinden karma oluşturulan 6 bin 604 personelin yer aldığı 2 bin 82 ekip katıldı.



4 BİN 675 OKUL SERVİS ARACI DA DENETLENDİ



Motosikletli polis timleri ve narkotimler ile riskli görülen yerlerde terör ve özel harekat birimlerinden personel de uygulamalara destek verdi.



Uygulama sonucunda, 4 bin 783 okul ve çevresi kontrol edildi, denetimlerde 45 kişi göz altına alındı, 576 aranan şüpheli yakalandı, 245 kişiye ise adli idari işlem uygulandı.



Ayrıca, 6 bin 562 iş yeri denetlendi, 175'ine işlem yapıldı. 4 bin 675'i okul servis aracı olmak üzere 9 bin 620 araç denetlenirken, 556 araç hakkında işlem yapıldı.



Uygulamada, 2 tabanca, 3 av tüfeği, 15 mermi, 14 kesici ve delici alet, 11 kurusıkı tabanca, 158 gram eroin, 86,8 gram esrar, 49,2 gram ve 3 sentetik uyuşturucu, 2 bin 372 paket kaçak sigara ve 35 litre kaçak içki ele geçirildi.