Emniyette sınav heyecanı

Emniyet Genel Müdürlüğünde bir üst rütbeye terfi etmeye hak kazanan 4 bin 198 emniyet mensubu için sınav dönemi yarın başlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünde terfi etmeye hak kazanan 4 bin 198 emniyet mensubu, yarın yazılı sınava girecek.



Alınan bilgiye göre, komiser yardımcısından 3. sınıf emniyet müdürüne kadar olan rütbelerdeki 4 bin 198 emniyet mensubunun, bir üst rütbeye terfi edebilmek için 5 aşamadan oluşan sınav maratonu yarın başlıyor.



81 ildeki sınav merkezlerinde yarın saat 10.00'da ve 14.00'te başlayacak sınavlarda emniyet mensuplarına, "Polis Meslek Mevzuatı", "Ceza Muhakemesi ve Ceza Hukuku", "Anayasa Hukuku", "İdare Hukuku ve İdari Yargı", "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "İnsan Hakları" ile "Genel Kültür" derslerinden çoktan seçmeli test şeklinde 40 soru yöneltilecek.



Emniyet mensupları, yazılı sınavların ardından sözlü sınavlara alınacak.



Yazılı ve sözlü sınavlarda aldıkları puanların ortalaması 100 üzerinden 50 olan adaylar, akıllı sınıflarda interaktif olarak yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitim alacak.



Eğitimin ardından bir kez daha yapılacak yazılı sınavda da başarılı olan emniyet mensupları arasından bir üst rütbeye terfi ettirilecek olanlar, uygun kadro sayısına göre Yüksek Değerlendirme ve Merkez Değerlendirme kurullarının kararıyla belirlenecek.