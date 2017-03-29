FETÖ şüphelisi 43 polise tutuklama talebi

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 43 şüpheli polis, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 43 polis, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda, "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheli polislerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen 45 şüpheli polis, cumhuriyet savcılığında ifade verdi. Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden 43'ü ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle, etkin pişmanlıktan yararlanan 2'si ise adli kontrol tedbirleri uygulanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.