FETÖ/PDY operasyonunda 63 eski emniyet mensubu tutuklandı

İstanbul merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 72 eski emniyet mensubundan 63'ünün tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 72 eski emniyet mensubundan 63'ünün tutuklanmasına karar verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Mart'ta, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandıkları tespit edilen, daha önce kamu görevinden uzaklaştırılan ve çıkarılan 89 emniyet mensubunun yakalanması için 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda yakalanan ve bugün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 72 şüpheliden 63'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Öte yandan, 17 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.