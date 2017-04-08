Emniyet teşkilatı 172 yaşında

"Polis Nizamnamesi" adıyla 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı, 264 bin 232 personeli ile kuruluşunun 172. yıl dönümünü, çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Emniyet teşkilatı, 264 bin 232 personeliyle kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.



"Polis Nizamnamesi" adıyla 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı, 172 yıldır özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifi ile çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalışıyor.



Merkez ve taşra olarak yapılandırılan teşkilat, suç türleri ile mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde sürdürüyor.



Faaliyetlerini yürütürken çağdaş normlara uygun hizmet binaları, eğitim kurumları ve sosyal tesis planlamasına önem veren emniyet teşkilatının, bu kapsamda 3 bin 173 hizmet binası, 350 sosyal tesis, 385 de eğitim binası bulunuyor.



Emniyet teşkilatı, 264 bin 232 personeli ile ülke nüfusunun yüzde 79'una hizmet veriyor. Emniyet personelinin 251 bin 954'ü emniyet hizmetleri, 12 bin 278'i ise diğer hizmet sınıflarından oluşuyor.



Emniyet hizmetleri sınıfının yüzde 5'ini polis amirleri, yüzde 93'ünü polis memurları, yüzde 2'sini ise çarşı ve mahalle bekçileri oluşturuyor.



Türkiye genelinde 2016 verilerine göre, 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak 3 bin 636 emniyet müdürü, bin 80 emniyet amiri, 607 başkomiser, bin 75 komiser, 6 bin 596 komiser yardımcısı, 7 bin 54 başpolis memuru, 227 bin 611 polis memuru ve 4 bin 295 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor.