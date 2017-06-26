SMA hastası Firdevs'e anlamlı hediye

Adıyaman Emniyet Müdürü Alper, SMA hastası Koparal'a çok istediği polis kıyafetini hediye etti.

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, doğuştan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Firdevs Koparal'a söz verdiği polis kıyafetini evinde ziyaret ederek hediye etti.



Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Mehmet Koparal çiftinin SMA hastası kızları 5 yaşındaki Firdevs'i, İl Emniyet Müdürü Alper ziyaret etti.



Daha önceden polis kıyafeti sözünü veren Alper, yanında getirdiği kıyafeti SMA hastası Firdevs'e takdim etti. Çok istediği polis kıyafetine kavuşan Firdevs'in sevinci gözlerinden okundu.



Ziyarette Emniyet Müdürü Alper'in eşi Kezban Alper de Firdevs ile bir süre sohbet etti.



Alper, gazetecilere yaptığı açıklamada, Firdevs'in sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gitmesini Allah'tan ümit ettiklerini belirtti.



Firdevs'in bir anlık mutluluğunun kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Alper, şöyle konuştu:



"Bugün biz Firdevs'e gecikmiş bir ziyaret yapıyoruz. Firdevs'in polis sevgisini daha önce bana iletmişlerdi. Bu bayram gününde Firdevs'e polis elbisesi hediye edelim dedik. Firdevs'in polis mesleğine olan sevgisini çok iyi biliyorum. Bu yavrularımızın gözlerindeki bir anlık mutluluğu görmek bizim için dünyalara bedel. En kısa zamanda Firdevs'in ayağı kalkmasını umut ediyoruz. Belki de çok sevdiği bu polislik mesleğinin mensuplarından birisi olur."



Baba Mehmet Koparal ise İl Emniyet Müdürü Alper ve eşi Kezban Alper'e ziyaretlerinde dolayı teşekkür etti.