Emir komuta başarılı olsaydı sizi yargılayacaktık

Ardahan'daki FETÖ soruşturması kapsamında eski Tuğgeneral Kargın'ın "Emir komuta başarılı olsaydı sizi yargılayacaktık" dediği ortaya çıktı.

Ardahan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla aralarında dönemin 25. Hudut Tugay Komutanı ve eski Ardahan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın'ın da yer aldığı 25'i tutuklu 27 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.



Ardahan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında sanık ve avukatları hazır bulunurken, tanıklar ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Sanıklar, adliyeye yoğun güvenlik önlemleri altında alındı.



Tanıkların kimlik tespitinin ardından dinlenmelerine başlandı.



Tanıklardan Ardahan Valisi İbrahim Özefe, mazeretini bildirerek mahkemeye katılmadı. O dönemin 9. Kolordu Komutanı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurmay Başkanı Korgeneral Şeref Öngay, SEGBİS sistemi ile mahkeme tarafından dinlendi.



Öngay, 15 Temmuz günü Erdem Kargın'a cep telefonu ile bizzat ulaştığını söyledi.



Kargın'a kalkışmanın yasa dışı olduğunu söylediğini beyan eden Öngay, "Dışarı çıkılmamasını istedim, çıkıldı ise geri çekilmesinin emrini verdim. Bana saat 01.50 civarında askerleri kışlaya çektiğini söyledi." dedi.



Mahkeme Başkanı Mehmet Ali Turgutalp'ın, "Kargın FETÖ'cü mü?" sorusuna, Öngay, "Resmi değil, ama FETÖ'cü diye gayri resmi bilgiler geliyordu." yanıtını verdi.



Öngay, kendisine bağlı birimlere sözlü emrin dışında saat 02.30 civarında yazılı emir verdiğini sözlerine ekledi.



Tanık olarak beyanda bulunan eski Ardahan İl Emniyet Müdürü Selami Hüner ise o dönem Kargın'ın gelip kendisini tugaya teslim olmaya çağırdığını belirterek, "Ancak kendisine gelemeyeceğimi söyledim. Yapılanın kanunsuz olduğunu belirttim. Kendisine, 'Gelmezsem ne olur?' dedim. O da, 'Ben gelir sizi alırım. Ordu yönetime el koydu, ben sıkı yönetim komutanı olarak atandım' dedi. Daha sonra MİT müdürü ile görüştüm, çatışacağımızı söyledim. Beni arayan belediye başkanı ve AK Parti İl Başkanına da halkı toplamalarını istedim. Daha sonra baş başa kaldığımızda, Kargın'a 'Niye yaptın, darbe başarılı olsaydı ne yapardın?' diye sordum. O da 'Emir komuta başarılı olsaydı sizi yargılayacaktık, ben gereğini yapacaktım' dedi." ifadesini kullandı.



Eski Ardahan İl Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Yeşilöz'de, Kargın'ın kendisini tugaya çağırdığını, ancak bir süre kendisine bir şey söylemediğini, beklemesini istediğini aktardı.



Görüşmenin saat 21.30-22.00 civarında gerçekleştiğini vurgulayan Yeşilöz, "Kendisine, 'Bir şey mi var?' dedim. Sorularıma beklememi istedi. O sırada birkaç yer ile görüşme yaptı. Kısa ve sessiz görüşmeler yaptı. Ben tekrar, 'Bir şey mi var?' dedim. Beklememi istedi. Daha sonra kendisine gelen bir mesaj üzerine bana, 'Sıkı yönetim var, ben senin komutanınım' dedi. Bende birliğime dönmek için makamından ayrıldım." dedi.



Daha sonra birliğindeki arkadaşlarıyla bir araya geldiğine işaret eden Yeşilöz, "Arkadaşlara, 'bölge komutanı aradı kalkışma var, biz bu işin içinde değiliz' dedim. İlçelerdeki komutanları tek tek aradım. Komutanın emrini ilettim kendilerine." ifadesini kullandı.



Vali İbrahim Özefe ile de görüştüğünü aktaran Yeşilöz, "Tekrar komutanı aradım, Vali Bey'in kendisine ulaşamadığını söyledim. 'Bu bir suç. Yaptığınız suç' dedim. Daha sonra kolordu komutanın emriyle sabaha karşı Kargın'ı almaya bizzat kendim gittim." diye konuştu.



Çoğunluğu er olan tanıkların dinlenmesi sürüyor.