Emniyet'ten CHP'nin iddialarına açıklama geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu (BUGK) ibaresine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu (BUGK) ibaresine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "'Başkanlık Ulusal Güvenlik' ibaresi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kısaltmasıdır" denildi.



CHP'li vekil Bülent Tezcan, Cumhuriyet savcılıklarının FETÖ soruşturmaları için devlet kurumlarından bilgi talep etmesi sonucu hazırlanan bir bilgi tutanağını basına göstererek, yeni bir paralel devlet kurulduğunu iddia etmişti.



Söz konusu tutanakta, "Başkanlık Ulusal Güvenlik" ibaresini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili zanneden Tezcan, "Türkiye'de başkanlık diye bir kurum yok, yeni bir paralel devlet kuruyorlar" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.



"BAŞKANLIK", O "BAŞKANLIK" DEĞİL



Emniyet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada tutanaktaki "başkanlık ifadesinin "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü"nün kısaltması olduğu ortaya çıktı.



EMNİYET'İN AÇIKLAMASI



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Başkanlık Ulusal Güvenlik' ibaresine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bazı basın yayın organlarında 'CHP'li Bülent Tezcan Belgesini Gösterdi: Yeni Bir Paralel Devlet Kuruluyor' başlığıyla verilen haberlerde, Sayın CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın bir mahkeme dosyasından aldığını öne sürdüğü tutanağı göstererek, 'Başbakanlık Ulusal Güvenlik Kurumundan Emniyetin bilgi aldığını kaydettiği ve kanunen böyle bir örgütün olmadığına' ilişkin iddiaların yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.



Bakanlar Kurulu'nun 14.03.2016 tarih ve 2016/8591 sayılı kararına istinaden 12.05.2016 tarihli İçişleri Bakanlığı Makamının Olur'larıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bünyesinde 'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü' kurulmuştur. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, KOM Daire Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan bilgi havuzu adli makamların taleplerine cevap vermek üzere İl KOM birimlerimizin sorgulamasına açılmıştır.



Habere konu olan tutanaktaki 2'nci madde de yazılı '29.09.2016 tarihinden itibaren Dairemize gönderilerek Analiz Şube Müdürlüğümüzde toplanan FETÖ/PDY kapsamında merkez ve taşra KOM birimlerimizce yürütülen soruşturmalarda adı geçenleri gösterir.' ibaresiyle verinin KOM Daire Başkanlığı veri tabanında yer aldığı açıkça bellidir ve muhatabı İl Cumhuriyet Başsavcılıkları ile mahkemeler tarafından bilinmektedir.



"SAYIN VEKİL BİZDEN BİLGİ İSTESEYDİ VERİRDİK"



Ayrıca, tutanaktaki 'Başkanlık Ulusal Güvenlik' ibaresi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 'Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kısaltmasıdır. Başkanlık ibaresi ise KOM Daire Başkanlığını ifade etmektedir.



Kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek adına Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin bilgi istemesi halinde Sayın Milletvekiline gerekli bilgiler verilebilirdi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."