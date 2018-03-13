Emine Erdoğan: Afrin’de görev yapan özel harekatçıların eş ve Anneleriyle buluştu

Emine Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görev yapan özel harekât polislerinin eşleri ve anneleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görev yapan özel harekât polislerinin eşleri ve anneleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

VATAN BİZİM EVİMİZDİR

Emine Erdoğan, Afrin'de görev yapan kahraman polislerin eş ve anneleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Özel harekât polisi olarak görev yapan bazı kadın polislerin de katıldığı yemekte Emine Erdoğan kısa bir konuşma yaptı ve vatan sevgisinin, tüm dünya işlerinin üstünde olduğunu söyledi.

Zeytin Dalı operasyonu kapsamında bugüne kadar 3 bin 300 teröristin etkisiz hale getirildiğinin, 815 kilometre karelik sınır hattının güvenli hale geldiğinin ve sivil halkı korumak için büyük bir mücadele verildiğinin altını çizen Emine Erdoğan, "Vatan bizim evimizdir" dedi.

Bu savunmada vazife alan tüm polislerin şerefli bir görev yaptığını kaydeden Emine Erdoğan, eşleri, anneleri ve ailelerinin bu mücadeleye omuz veren güçlü kadınlar olduğunu ifade etti.

Samimi bir atmosferde geçen dayanışma yemeğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu da katıldı.