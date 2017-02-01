Emenike ve Van der Wiel affedildi

Fenerbahçe'de 1,5 ay önce kadro dışı bırakılan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike ile Hollandalı oyuncu Gregory van Der Wiel affedildi.

Fenerbahçe'de 1,5 ay önce kadro dışı bırakılan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike ile Hollandalı oyuncu Gregory van Der Wiel affedildi.



Sarı-lacivertli kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu doğrultusunda kadro dışı kalan Emenike ile Van der Wiel, tekrar takıma dahil edildi.



İki futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maça hazırlanan sarı-lacivertli takımın yarınki antrenmanına katılacağı bildirildi.